Дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном - одна из главных целей Турции - посол

2017-09-30 14:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее укрепление отношений с Азербайджаном является одной из главных целей Турции.

Об этом Trend в субботу сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, Турция всегда придавала большое значение укреплению отношений с Азербайджаном и впредь будет предпринимать серьезные шаги в этом направлении.

«Турция нацелена на укрепление отношений и с другими тюркоязычными странами. Как вы знаете, правительство Турции приняло программу «Стратегия-2023». В рамках этой программы наши связи будут еще более укрепляться», - сказал посол.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)