Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-30 14:26 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0006 маната (0,0353 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70044 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 сентября
|
1,7007
|
25 сентября
|
1,7008
|
19 сентября
|
1,7007
|
26 сентября
|
1,7008
|
20 сентября
|
1,7007
|
27 сентября
|
1,7002
|
21 сентября
|
1,7007
|
28 сентября
|
1,7002
|
22 сентября
|
1,7008
|
29 сентября
|
1,7002
|
Средний курс за неделю
|
1,70072
|
Средний курс за неделю
|
1,70044
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0269 маната (1,3254 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0091 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 сентября
|
2,0309
|
25 сентября
|
2,0296
|
19 сентября
|
2,0368
|
26 сентября
|
2,016
|
20 сентября
|
2,0421
|
27 сентября
|
2,0026
|
21 сентября
|
2,0209
|
28 сентября
|
1,9946
|
22 сентября
|
2,0342
|
29 сентября
|
2,0027
|
Средний курс за неделю
|
2,03298
|
Средний курс за неделю
|
2,0091
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,678 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0294 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 сентября
|
0,0295
|
25 сентября
|
0,0295
|
19 сентября
|
0,0293
|
26 сентября
|
0,0296
|
20 сентября
|
0,0293
|
27 сентября
|
0,0294
|
21 сентября
|
0,0292
|
28 сентября
|
0,0292
|
22 сентября
|
0,0294
|
29 сентября
|
0,0293
|
Средний курс за неделю
|
0,02934
|
Средний курс за неделю
|
0,0294
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0085 маната (1,7497 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47944 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 сентября
|
0,4947
|
25 сентября
|
0,4858
|
19 сентября
|
0,4878
|
26 сентября
|
0,4802
|
20 сентября
|
0,4878
|
27 сентября
|
0,4799
|
21 сентября
|
0,4853
|
28 сентября
|
0,474
|
22 сентября
|
0,4864
|
29 сентября
|
0,4773
|
Средний курс за неделю
|
0,4889
|
Средний курс за неделю
|
0,47944
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 20,2441 маната (на 0,9193 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2194,94572 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
18 сентября
|
2249,771
|
25 сентября
|
2202,1958
|
19 сентября
|
2231,4885
|
26 сентября
|
2199,6446
|
20 сентября
|
2227,2367
|
27 сентября
|
2210,345
|
21 сентября
|
2230,1279
|
28 сентября
|
2180,5915
|
22 сентября
|
2197,6037
|
29 сентября
|
2181,9517
|
Средняя стоимость за неделю
|
2227,24556
|
Средняя стоимость за неделю
|
2194,94572
(Автор: Анвар Мамедов)