Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-30 14:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0006 маната (0,0353 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70044 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 сентября 1,7007 25 сентября 1,7008 19 сентября 1,7007 26 сентября 1,7008 20 сентября 1,7007 27 сентября 1,7002 21 сентября 1,7007 28 сентября 1,7002 22 сентября 1,7008 29 сентября 1,7002 Средний курс за неделю 1,70072 Средний курс за неделю 1,70044

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0269 маната (1,3254 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0091 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 сентября 2,0309 25 сентября 2,0296 19 сентября 2,0368 26 сентября 2,016 20 сентября 2,0421 27 сентября 2,0026 21 сентября 2,0209 28 сентября 1,9946 22 сентября 2,0342 29 сентября 2,0027 Средний курс за неделю 2,03298 Средний курс за неделю 2,0091

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,678 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0294 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 сентября 0,0295 25 сентября 0,0295 19 сентября 0,0293 26 сентября 0,0296 20 сентября 0,0293 27 сентября 0,0294 21 сентября 0,0292 28 сентября 0,0292 22 сентября 0,0294 29 сентября 0,0293 Средний курс за неделю 0,02934 Средний курс за неделю 0,0294

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0085 маната (1,7497 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47944 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 18 сентября 0,4947 25 сентября 0,4858 19 сентября 0,4878 26 сентября 0,4802 20 сентября 0,4878 27 сентября 0,4799 21 сентября 0,4853 28 сентября 0,474 22 сентября 0,4864 29 сентября 0,4773 Средний курс за неделю 0,4889 Средний курс за неделю 0,47944

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 20,2441 маната (на 0,9193 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2194,94572 маната.

Изменение стоимости унции золота 18 сентября 2249,771 25 сентября 2202,1958 19 сентября 2231,4885 26 сентября 2199,6446 20 сентября 2227,2367 27 сентября 2210,345 21 сентября 2230,1279 28 сентября 2180,5915 22 сентября 2197,6037 29 сентября 2181,9517 Средняя стоимость за неделю 2227,24556 Средняя стоимость за неделю 2194,94572

(Автор: Анвар Мамедов)