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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-30 14:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0006 маната (0,0353 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70044 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

18 сентября

1,7007

25 сентября

1,7008

19 сентября

1,7007

26 сентября

1,7008

20 сентября

1,7007

27 сентября

1,7002

21 сентября

1,7007

28 сентября

1,7002

22 сентября

1,7008

29 сентября

1,7002

Средний курс за неделю

1,70072

Средний курс за неделю

1,70044

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0269 маната (1,3254 процента). Средневзвешенный курс составил 2,0091 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

18 сентября

2,0309

25 сентября

2,0296

19 сентября

2,0368

26 сентября

2,016

20 сентября

2,0421

27 сентября

2,0026

21 сентября

2,0209

28 сентября

1,9946

22 сентября

2,0342

29 сентября

2,0027

Средний курс за неделю

2,03298

Средний курс за неделю

2,0091

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,678 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0294 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

18 сентября

0,0295

25 сентября

0,0295

19 сентября

0,0293

26 сентября

0,0296

20 сентября

0,0293

27 сентября

0,0294

21 сентября

0,0292

28 сентября

0,0292

22 сентября

0,0294

29 сентября

0,0293

Средний курс за неделю

0,02934

Средний курс за неделю

0,0294

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0085 маната (1,7497 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,47944 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

18 сентября

0,4947

25 сентября

0,4858

19 сентября

0,4878

26 сентября

0,4802

20 сентября

0,4878

27 сентября

0,4799

21 сентября

0,4853

28 сентября

0,474

22 сентября

0,4864

29 сентября

0,4773

Средний курс за неделю

0,4889

Средний курс за неделю

0,47944

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 20,2441 маната (на 0,9193 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2194,94572 маната.

Изменение стоимости унции золота

18 сентября

2249,771

25 сентября

2202,1958

19 сентября

2231,4885

26 сентября

2199,6446

20 сентября

2227,2367

27 сентября

2210,345

21 сентября

2230,1279

28 сентября

2180,5915

22 сентября

2197,6037

29 сентября

2181,9517

Средняя стоимость за неделю

2227,24556

Средняя стоимость за неделю

2194,94572

(Автор: Анвар Мамедов)

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