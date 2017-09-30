В Сербии расследуют последствия бомбардировок НАТО 1999 года

2017-09-30 14:34 | www.trend.az | 6

Инициативная группа медиков, ученых и военнослужащих Сербии направила министерствам здравоохранения и окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО 1999 года, 5 октября ожидается встреча членов группы с министрами, передает РИА Новости са ссылкой на Радио и телевидение Сербии (РТС).

"Когда речь идет об онкологических заболеваниях, мы проведем сравнение эффективности стандартной терапии до и после бомбардировок. Второй аспект — это аутоиммунные заболевания, третий – бесплодие, особенно мужское, которое выросло в 100 раз после агрессии НАТО", — цитирует телеканал профессора Даницу Груичич, начальника отделения нейрохирургии Клинического центра Сербии.

Отмечается, что сразу после бомбардировок было выявлено радиационное загрязнение в районах Буяноваца, Прешево и Вранья на юге Сербии, вблизи административной линии с Косово.

"За прошедшее время общественность многократно указывала, что заражена земля там, где произошло военное преступление (бомбардировки с применением радиоактивных веществ), и мы полностью поддерживаем общественность в том, чтобы каждый факт о радиации и заражении был обнародован, и будем участвовать в формировании соответствующей комиссии", — приводит национальный телеканал слова министра окружающей среды Горана Тривана.

Планируется участие в исследованиях медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания. После этого ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет экономическое и правовое исследования. Собранный материал, как отмечает РТС, может послужить для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.