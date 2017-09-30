Патрушев: «Россия и Азербайджан определяют новые угрозы и пути противостояния им»

2017-09-30 14:54 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России Евгения Патрушева.

Как сообщает АПА, в ходе встречи глава государства отметил успешное развитие двусторонних отношений в сфере экономики, политики, обеспечения безопасности и других сферах. Ильхам Алиев также подчеркнул, что торгово-экономические связи между двумя странами расширяются, а экспортно-импортные операции имеют положительную динамику.

По словам президента, Азербайджан и Россия традиционно осуществляют тесное сотрудничество в сфере безопасности. Он отметил, что в период растущих угроз в мире и регионе, наличие тесных контактов между нашими странами приобретает еще большую значимость. С этой точки зрения, отметил Ильхам Алиев, обсужденные во время визита Николая Патрушева вопросы имеют огромное значение. Глава государства выразил надежду, что визит секретаря Совбеза РФ в Азербайджан будет иметь положительные результаты и способствовать расширению сотрудничества в сфере безопасности.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, в свою очередь, передал Ильхаму Алиеву приветствия президента Российской Федерации Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что между Россией и Азербайджаном успешно развивается сотрудничество в сфере безопасности.

«Мы чрезвычайно удовлетворены встречей с Вами и придаем большое значение нашему сотрудничеству по линии Совета безопасности. Связи в этом направлении развиваются в очень конструктивном ключе. Россия вместе с Азербайджаном определяет новые угрозы и пути противостояния им. Мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за участие в многосторонних мероприятиях. Мы заинтересованы в этом», - сказал он.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ильхам Алиев выразил президенту Владимиру Путину признательность за приветствия и добрые пожелания и попросил Николая Патрушева передать его приветствия и добрые пожелания главе российского государства.