Патрушев на переговорах с президентом Азербайджана

2017-09-30 14:59 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Как передает Oxu.Az, глава государства сказал, что двусторонние отношения между странами в политической, экономической сферах, сфере безопасности и других сферах успешно развиваются, подчеркнул расширение торгово-экономического сотрудничества, наличие хорошей динамики развития экспортно-импортных операций.

Отметив наличие между Азербайджаном и Россией традиционного тесного сотрудничества в сфере безопасности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в период, когда в мире и регионе растут угрозы, растет и значение тесного контакта между двумя странами, и вопросы, которые обсуждались во время визита Николая Патрушева в Азербайджан, с этой точки зрения имеют большое значение.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в страну даст эффективные результаты и послужит делу дальнейшего расширения сотрудничества в сфере безопасности.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия и самые добрые пожелания Президента России Владимира Путина.

Николай Патрушев подчеркнул успешное развитие сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере безопасности.

«Мы очень рады встрече с вами, и также мы придаем большое значение нашему сотрудничеству по линии Совета безопасности, связи в этой сфере развиваются очень конструктивно. Мы с азербайджанской стороной в двустороннем порядке определяем возникающие в мире новые угрозы и пути борьбы с ними. Мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за участие в мероприятиях, проводимых на многостороннем уровне. Мы заинтересованы в этом», - сказал секретарь Совета безопасности России.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава государства выразил признательность за приветствия и добрые пожелания Президента России Владимира Путина и попросил передать свои приветствия и добрые пожелания Президенту России.

C.Б.

