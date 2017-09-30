На территории Азербайджана установится нестабильная погода

2017-09-30 15:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами возможны дожди, ветер порывистый северо-западный, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 13-15, днем - 16-19, , в Баку ночью - 13-15, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

Отмечается, что со второго по четвертое октября на территории Баку и Абшеронского полуострова временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

В районах Азербайджана в воскресенье будет преимущественно без осадков, однако днем местами возможны грозовые дожди, возможно даже ливневого характера, град. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 15-19, в горах ночью - 2-6, днем - 6-10 градусов тепла.

По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 4-7 градусов. Прогнозируется повышение уровня воды в реках.

Со второй половины первого октября вплоть до пятого октября на территории республики установится нестабильная погода, ожидаются град, грозовые дожди, местами ливневого характера, порывистый западный ветер. В высокогорье, возможно, выпадет мокрый снег, снег. Ожидается повышение уровня воды в реках.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)