Cекретарь Совета безопасности России посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-09-30 15:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила венок и цветы к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.