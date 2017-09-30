Тугрул Эрат хочет играть за сборную Азербайджана

2017-09-30 15:47 | www.oxu.az | 5

Футболист немецкого клуба «Фортуна» Тугрул Эрат нацелен на то, чтобы вновь вернуться в сборную Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом 25-летний полузащитник заявил изданию Rp-Online.

Он напомнил, что не получал приглашение в сборную после назначения главным тренером Роберта Просинечки:

«У моей бабушки и ее матери есть связи с Азербайджаном. Бернхард Липперт, будучи главным тренером сборной Азербайджана, сформированной из футболистов в возрасте до 21 года, сказал, что они мной интересуются. Я дал положительный ответ. Когда главным тренером основной сборной был Берти Фогтс, меня часто приглашали. Но после его отставки приглашения были прекращены. Я постараюсь предложить себя Роберту Просинечки».

Отметим, что Тугрул Эрат впервые получил приглашение в сборную U-21 Азербайджана в 2013 году. В следующем году он получил приглашение в основную сборную и провёл 2 игры. Эрат дебютировал под руководством Берти Фогтса 5 марта 2014 года в городе Дубай, ОАЭ в матче против Филиппин - 1:0.

С.Б.

