70-летний первый заместитель главы ИВ освобожден от должности

2017-09-30 16:25 | www.oxu.az | 5
Первый заместитель главы Исполнительной Власти Агдамского района Зульфи Гасымов был освобожден от должности.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение в связи с этим подписал глава исполнительной власти Рагуб Мамедов.
70-летний З.Гасымов проработал на этом посту около 10 лет.
На пост первого заместителя главы Исполнительной власти Агдамского района нового назначения пока нет.
Отметим, что З.Гасымов в то же время является председателем Агдамской районной организации правящей партии Ени Азербайджан.