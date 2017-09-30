70-летний первый заместитель главы ИВ освобожден от должности

2017-09-30 16:25 | www.oxu.az | 5

Первый заместитель главы Исполнительной Власти Агдамского района Зульфи Гасымов был освобожден от должности.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, решение в связи с этим подписал глава исполнительной власти Рагуб Мамедов.

70-летний З.Гасымов проработал на этом посту около 10 лет.

На пост первого заместителя главы Исполнительной власти Агдамского района нового назначения пока нет.

Отметим, что З.Гасымов в то же время является председателем Агдамской районной организации правящей партии Ени Азербайджан.

С.Б.

