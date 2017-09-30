При поддержке Фонда Гейдара Алиева воспитанники детских домов посмотрели цирковую программу "Форсаж шоу" (ФОТО)

2017-09-30 16:22 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева для детей, лишенных родительской опеки, и детей, нуждающихся в особой заботе, в конце недели была организована интересная программа отдыха.

Воспитанники детских домов № 1, 2, 3 Низаминского, Сураханского и Хатинского районов Баку, ученики специальной школы-интерната № 12 для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Шувалан, общей средней школы-интерната №2 для лишенных родительской опеки детей в поселке Мярдакян, специальной школы-интерната №1 для лишенных родительской опеки детей в Сабунчинском районе Баку и дети с синдромом Дауна посмотрели международную цирковую программу "Форсаж шоу", представленную "Интерцирком".

В международную цирковую программу "Форсаж шоу", представляемую в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева начиная с 29 сентября, вошли интересные выступления известных артистов цирка из Азербайджана, России, Украины, Беларуси, Италии, Венесуэлы, Колумбии и Чили.

Более 400 воспитанников детских домов с большим интересом наблюдали за экстремальными мото-шоу мотокаскадеров, такими номерами, как "Медведи-водители", "Шар смелости", "Полет в воздухе", выступлением группы всадников-акробатов "Süvari".

Эффектные номера победителей престижных цирковых фестивалей, одного из известнейших клоунов мира Дэвида Ларибле, удостоенного премии "Золотой клоун" на фестивале в Монте-Карло, произвели на детей прекрасное впечатление.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)