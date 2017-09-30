Иран и Ирак проведут совместные военные учения

2017-09-30 16:23 | www.trend.az | 6

Вооруженные силы Ирана и Ирака проведут совместные военные учения на границе, сообщил представитель иранских вооруженных сил Масуд Джазаери, передает в субботу РИА Новости.

По его словам, в субботу проходило заседание командования вооруженных сил страны, во время которого Тегеран вновь заявил, что выступает в поддержку территориальной целостности Ирака и считает незаконным референдум о независимости в Курдской автономии, прошедший на этой неделе.

"Также было принято решение о том, что совместные учения "Эктедар" при участии вооруженных сил Ирана и частей иракской армии пройдут через несколько дней в пограничных районах", - приводит агентство ISNA его слова.

Он сообщил, что учения будут проходить в районах Касре-Ширин — Парвизхан, Башмак и Тамарчин в западной части Ирана, однако не уточнил даты проведения маневров. Джазаери отметил, что во время заседания было принято решение о необходимых мерах по обеспечению безопасности границ и размещении иракских военных на пограничных постах.

Референдум о независимости Курдской автономии Ирака состоялся в понедельник, 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму автономии, за независимость проголосовали 92,7 процента избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут вести переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Курдской автономии - Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД России заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.