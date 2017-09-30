Испанские власти заблокируют сайты для голосования на референдуме

2017-09-30 16:32 | www.trend.az | 6

Представители гражданской гвардии Испании проводят операцию по приостановке работы всех информационных ресурсов, связанных с запланированным на 1 октября референдумом о независимости Каталонии, - это касается как сайтов для электронного онлайн-голосования, так и сайтов с результатами референдума, заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло, передает в субботу РИА Новости.

"В настоящее время гражданской гвардией проводится операция в Центре технологий согласно инструкциям Верховного суда Каталонии по временной приостановке всех информационных ресурсов, которые связаны с организацией референдума. Это значит, что все программы, приложения, которые могут позволить установить связь между различными избирательными участками, будут приостановлены", - сказал он на встрече с журналистами.

По словам представителя правительства Испании, также не будет работать "ни один ресурс, который позволил бы проголосовать онлайн, или ресурс, который показывал бы гипотетические результаты гипотетического голосования".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41 процент жителей автономного сообщества, 49 процентов выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80 процентов каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.