Более ста тысяч пассажиров Air Berlin лишат компенсаций

2017-09-30 16:33 | www.trend.az | 7

Более 100 тысяч авиапассажиров, которые приобрели билеты на межконтинентальные рейсы объявившей о банкротстве немецкой компании Air Berlin, не получат практически никакой компенсации, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на газету Rheinische Post.

По информации издания, речь идет конкретно о пассажирах, купивших билеты до 15 августа. С 15 октября Air Berlin официально прекращает все дальние рейсы. Многие перелеты, например на Карибские острова, уже отменены, пишет газета, компенсаций за отмену межконтинентальных рейсов не предусмотрено.

В связи с тем, что дорогие билеты на межконтинентальные рейсы раскупаются, в среднем, за полгода, банкротство компании затрагивает интересы большого числа пассажиров, которые планировали путешествия в осенние и зимние отпуска.