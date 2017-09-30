Иран и Ирак проведут совместные военные учения

2017-09-30 16:41 | www.oxu.az | 3

Вооруженные силы Ирана и Ирака проведут совместные военные учения на границе, сообщил представитель иранских вооруженных сил Масуд Джазаери, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в субботу проходило заседание командования вооруженных сил страны, во время которого Тегеран вновь заявил, что выступает в поддержку территориальной целостности Ирака и считает незаконным референдум о независимости в Курдской автономии, прошедший на этой неделе.

«Также было принято решение о том, что совместные учения «Эктедар» при участии вооруженных сил Ирана и частей иракской армии пройдут через несколько дней в пограничных районах», - приводит агентство ISNA его слова.

Он сообщил, что учения будут проходить в районах Касре-Ширин — Парвизхан, Башмак и Тамарчин в западной части Ирана, однако не уточнил даты проведения маневров. Джазаери отметил, что во время заседания было принято решение о необходимых мерах по обеспечению безопасности границ и размещении иракских военных на пограничных постах.

C.Б.

