Бывшего мэра Челябинска арестовали

2017-09-30 17:10 | www.oxu.az | 6

Суд арестовал на два месяца бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова, подозреваемого в мошенничестве со средствами муниципального предприятия.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 30 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

В ходе заседания суда Центрального района города Давыдов заявил, что не согласен с заключением под стражу, и попросил суд избрать любую другую меру пресечения, передает Znak.com.

«Я узнал о проверке несколько месяцев назад, недавно вернулся из отпуска из-за границы, если бы я хотел, я бы скрылся. Скрываться я не собираюсь, хочу сам во всем разобраться», — сказал он.

Бывший глава города также опроверг слова следователя о наличии недвижимости в Испании. Он заверил суд, что у него изъяли загранпаспорт. «Скрыться я никуда не могу, прошу о домашнем аресте», — сказал Давыдов.

С.Б.

