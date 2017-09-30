Глава «Snam»: «Южный газовый коридор» – основной энергопроект конитенента»

2017-09-30 17:22 | www.oxu.az | 3

Главный исполнительный директор итальянской компании «Snam» Марко Алвера оценил «Южный газовый коридор» как основной энергопроект континента.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА-Экономикс, глава компании отметил, что в Европе снизилась добыча газа:

«А это в свою очередь обуславливает рост импорта. Несомненно, «Южный газовый коридор» основной энергопроект Европы».

Отметим, «Южный газовый коридор» является одним из самых актуальных проектов в регионе. Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора». Он будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР. Начало транспортировка газа в Турцию запланировано на 2018-ый, в Европу - на 2020 год.

С.Б.

