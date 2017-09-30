В азербайджанской армии более чем вдвое сократились случаи дезертирства

2017-09-30 17:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Число случаев дезертирства в азербайджанской армии в первой половине текущего года сократилось на 66,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом говорится в статье военного прокурора Азербайджана Ханлара Велиева, опубликованной в газете «Халг газети».

В статье Велиев отмечает, что благодаря принятым мерам по борьбе с преступностью и укреплению дисциплины в армии резко сократилось по сравнению с предыдущим периодом число тяжких и особо тяжких преступления, преступлений против военной службы.

"Следует отметить, что в первой половине 2017 года наблюдалось значительное сокращение преступлений против военной службы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Была обеспечена 100-процентная раскрываемость зарегистрированных за этот период преступлений. Так, в первом полугодии число умышленных убийств сократилось на 12,5 процента, случае дезертирства - на 66,7 процента, самовольного оставления части или места службы - на 18,3 процента", - говорится в статье.

Также отмечается, что число зарегистрированных коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом сократилось на 10,7 процента. В связи с зарегистрированными преступлениями коррупционного характера было возбуждено 51 уголовное дело в отношении 63 лиц. Сообщается, что расследование по указанным делам завершено и они направлены для рассмотрения в суд.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)