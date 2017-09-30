Противостояние грузинской полиции и армян в Джавахетии

2017-09-30 17:57 | www.oxu.az | 7

Во время инцидента в селе Гумбурдо в Джавахетии 30 сентября сотрудники грузинской полиции стреляли в воздух и применили дубинки против местных армян. Об этом заявил сопредседатель незарегистрированной армянской националистической партии «Вирк» Давид Рстакян, передает Oxu.Az со ссылкой на Новости Армении.

«После столкновений с полицией были задержаны армяне. Сейчас здесь находится глава МВД, надеемся, что ситуация утрясется», - заявил Рстакян.

Согласно информации, местные армяне хотели установить свой хачкар во дворе церкви X века, которая реставрируется. Полицейские их не пустили во двор церкви. Ситуация накалилась, после чего на место инцидента были вызваны войска специального назначения.

C.Б.

