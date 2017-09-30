Популяризация азербайджанской книги в мире (ФОТО)

2017-09-30 17:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V Бакинской международной книжной выставки-ярмарки состоялось мероприятие, посвященное проекту "Azərbaycan Kitabının Dünyaya Tanıdılması ("Популяризация азербайджанской книги в мире"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Проект реализуется министерством культуры и туризма совместно с турецкой компанией по изданию и реализации книжной продукции "Zengin Yayıçılıq". В рамках проекта, начатого в 2016 году, проведена работа по переводу, изданию и распространению образцов азербайджанской литературы в Турции.

Большой интерес турецких читателей вызвали произведения Мир Джалала Пашаева "Манифест молодого человека", Джалила Мамедгулузаде "Истории села Данабаш", Абдуррагим бека Хагвердиева "Адские письма страшилища", Юсифа Везира Чеменземинли "В крови", Ильяса Эфендиева "Кизиловый мост", Юсифа Самедоглу "День казни".

Произведения были переведены на турецкий язык писателем азербайджанского происхождения Юртсевеном Шеном.

Первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев, руководитель "Zengin Yayıçılıq" Севиндж Фырат, писатель, переводчик Юртсевен Шен, директор Республиканского библиотечного коллектора Аладдин Асадов дали высокую оценку проекту, подчеркнув его значимость.

Отметим, что V Бакинская международная книжная выставка-ярмарка проходит 28-30 сентября в Бакинском Дворце спорта.

Книжная выставка-ярмарка организована министерством культуры и туризма Азербайджана, на ней представлена книжная продукция более 40 зарубежных и 100 местных издательств, Домов книг, полиграфических учреждений и других организаций.

В программу мероприятия включены презентации различных изданий, встречи с литераторами, круглые столы, обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)