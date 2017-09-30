Пространство Современного Искусства YARAT проводит "День открытых дверей" в YARAT Studios (ФОТО)

2017-09-30 17:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня YARAT Studios на один день открыли свои двери для посетителей, сообщает Trend Life.

YARAT Studios – это творческие мастерские, где создают свои произведения и обмениваются креативными идеями художники. Здесь все несет особый смысл, настраивает на нужную волну, призывает творить и создавать удивительные и уникальные произведения.

Для большинства художников мастерская – сакральное место, ведь именно здесь рождаются произведения искусства. И поэтому посетить мастерские, познакомиться с работами местных и зарубежных художников, принять участие в семинарах, получить новые знания, узнать о процессе создания работ – является возможностью уникальной.

Мероприятие вызвало большой интерес у общественности, среди посетителей YARAT Studios было много представителей молодежи, которые с нескрываемым любопытством посещали семинары, беседовали с художниками, обсуждая их произведения и проекты, подолгу рассматривали уже готовые работы.

Отметим, что мероприятие проводится с целью поддержки молодых талантов, ищущих свой путь в мире профессионального искусства, вместе с обсуждениями о проекте ARTIM LAB, были представлены дополнительные сведения, а также образцы произведений, успешно направляющие художников к участию в программах по искусству.

В ходе мероприятия все посетители YARAT Studios получают возможность провести великолепный день искусства с большой "семьёй" художников и вдохновиться различными произведениями, включая дизайн, графику, фотографию, звуковой дизайн и архитектуру.

В программу "Дня открытых дверей" включены семинар Ники Кваталадзе (Грузия) на тему "Архитектура в постсоветском пространстве", мастер-класс по портфолио и художественным публикациям Майкла Хиршбихлера (Австрия), мастер-класс по звуковому дизайну Фархада Фарзалиева, мастер-класс по фотографии Агиля Тахирли, мастер-класс "Унесенные ветром" Этибара Исмаилова, мастер-класс по графике Шахназ Агаевой, мастер-класс по дизайну Шейлы Саламзаде, "Обсуждение ARTIM Lab" Айдан Мирзоевой, встреча с художником Рашадом Алекперовым и т.д.

Отметим, что художники с большим удовольствием общались с гостями, рассказывая о процессе создания своих произведений, идеях и направлениях, в которых они работают.

(Автор и фото - Джани Бабаева)