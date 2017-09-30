В Грузии произошла драка между полицией и армянами, на место прибыл спецназ

2017-09-30 18:06 | www.apa.az | 7

В селе Кумурдо региона Самцхе-Джавахети подрались местные жители и полиция, на место прибыл спецназ.

Как сообщает грузинское бюро АПА, местные жители собирались установить каменный крест во дворе местной церкви, на могилах своих предков, но полиция не пропустила их на территорию, сославшись на соответствующий приказ. Местные жители стали возмущаться. В результате спор перерос в драку, после чего на место прибыл спецназ.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили срочно отправился на место происшествия.

Прибывший в село Кумурдо министр уже встретился с местным населением, после чего отправился навестить пострадавших, среди которых есть и полицейские.

Село Кумурдо - одно из сел региона Самцхе-Джавахети, где проживают много армян.

Сам храм является культурным наследием Грузии. Патрульную полицию вызвала охранная полиция.

В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы население смогло установить крест.