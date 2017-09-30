Группа депутатов Милли Меджлиса примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ

2017-09-30 18:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса, во главе с заместителем председателя Милли Меджлиса, руководителем делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ (ПА) Бахар Мурадовой в понедельник отправится в столицу Андорры - Андорру ла Велла, для участия в осенней сессии организации. Об этом Trend сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В состав делегации входят депутаты Азай Гулиев, Кямран Набизаде, Эльшад Гасанов, Таир Миркишили, Ульвия Агаева.



На мероприятии будут проведены обсуждения на тему "Безопасность в регионе ОБСЕ: Новые вызовы, новые цели". Участники собрания поделятся мыслями о кибербезопасности, проблемах, вызванных климатическими изменениями, а также поощрении образования, с точки зрения обеспечения стабильности и развития .



Члены парламентской делегации также примут участие на форуме Средиземного моря, который состоится р рамках сессии . На собрании будет рассмотрен вопрос о поддержке сотрудничества и безопасности в средиземноморском бассейне.



Визит завершится 7 октября.