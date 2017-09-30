Авиация России за 10 дней уничтожили более 2 000 боевиков в Сирии

2017-09-30 19:14 | www.apa.az | 4

В результате авиаударов ВКС России в Сирии с 19 по 29 сентября подтвержденные потери боевиков составили 2 359 убитыми. Как передает АПА со ссылкой Газета.ру, об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что еще около 2,7 тыс. боевиков были ранены.

В числе уничтоженных террористов — 16 командиров различных уровней, а также более 400 экстремистов, являющихся выходцами из России и стран СНГ.

Также российская авиация за этот период уничтожила объекты боевиков, в том числе 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установку РСЗО, 149 автомобилей и 51 склад боеприпасов.