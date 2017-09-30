В Испании десятки тысяч человек протестуют против референдума в Каталонии

2017-09-30 19:47 | www.apa.az | 4

Десятки тысяч человек вышли на улицы крупнейших городов Испании на манифестации против референдума о независимости Каталонии, проведение которого местные власти в одностороннем порядке назначили на 1 октября.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, манифестации в поддержку единой Испании прошли по всей стране, крупнейшей площадкой для сбора людей стала площадь Сибелес в центре Мадрида. По данным ряда испанских изданий, на центральной площади Мадрида собралось порядка 10 тысяч человек, однако представители МВД Испании в разговоре с РИА Новости данную информацию не подтвердили. Мероприятие, которое началось в 12:00 часов по местному времени, прошло под лозунгами "Испания едина", "Испания едина, Каталония это Испания" и "Испания едина и никогда не будет побеждена!". Также митингующие призывали к аресту главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Некоторые участвующие согласились поделиться с РИА Новости своим мнением относительно своего участия в манифестации. Студент Хорхе, пришедший на манифестацию со своей подругой, заявил, что "Испания всегда будет единой, нельзя и допускать мысли о распаде единой Испании".