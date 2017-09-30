В Каталонии открыли стрельбу во время скандального референдума: есть раненые

2017-09-30 20:11 | www.oxu.az | 4

Неизвестный устроил стрельбу на референдуме о независимости Каталонии. Ранены как минимум четыре человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на La Vanguardia, инцидент случился на избирательном участке в школе в городе Манльеу. Злоумышленник открыл огонь из пневматического оружия.

Отмечается, что трое пострадавших входят в комитет защиты референдума. В комитете осудили нападение, а мэр Манльеу назвал его «фашистской атакой».

Тем временем несколько сотен противников отделения Каталонии от Испании вышли на митинг в Барселоне.

Напомним, сегодня в Каталонии проходит голосование о выходе из состава Испании, которое Мадрид назвал незаконным.