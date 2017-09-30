Визит группы турецких граждан в Нагорный Карабах должен быть осужден и Турецией

2017-09-30 20:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит группы турецких граждан на оккупированные вооруженными силами Армении территории Нагорного Карабаха, наряду с Азербайджаном должен быть резко осужден турецкой стороной. Об этом Trend сказал депутат Ровшан Рзаев сказал.



По словам депутата, такой шаг представителей братской страны вызывает сожаление.

"Это поступок является неуважением с их стороны к законодательству Азербайджана. Они встретились с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе и высказали мнения против Азербайджана. Посещение турецких граждан на окупированные Арменией наши земли, является поддержкой провокационной армянской политики. Я верю, что вопрос будет расследован согласно закону и в отношении этих лиц будут приняты меры", сказал депутат.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированный армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.