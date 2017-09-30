Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике дисквалифицирована на год

2017-09-30 20:37 | www.apa.az | 4

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике дисквалифицирована в очередной раз. Как сообщает Apasport.az, сборная отстранена от ЧМ в Анахайме и любых международных соревнований на один год.

Решение принято Исполкомом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Причина такого решения в результатах повторных проверок допинг-проб тяжелоатлетов.

На год были также дисквалифицированы федерации России, Казахстана, Беларуси, Армении, Китая, Молдовы, Турции и Украины.

ЧМ в Анахайме пройдет с 27 ноября по 5 декабря.