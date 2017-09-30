Крушение военного самолета в столице Конго: выживших нет

2017-09-30 20:36 | www.oxu.az | 3

Военный транспортный самолет потерпел крушение в столице Демократической республики Конго Киншаса, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Разбился транспортный самолет. Это военный самолет. Он не перевозил пассажиров. Команда не выжила», - сообщил директор международного аэропорта НʼДжили.

По данным РИА «Новости», которое ссылается на радиостанцию Конго Radio Okapi, на борту находились не менее 10 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать техническая неполадка.

Обстоятельства инцидента выясняются.