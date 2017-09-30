Скончался один из основателей КВН

2017-09-30 20:44 | www.oxu.az | 4

Поэт и писатель Андрей Меньшиков, один из основателей Клуба весёлых и находчивых (КВН), умер в Москве в возрасте 72 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, о смерти писателя сообщила семья покойного.

Меньшиков в 1960-х был одним из тех, кто стоял у истоков КВН, возглавлял команду Московского инженерно-строительного института.

Отмечается, что в 1986 году он стал инициатором возрождения КВН.

Меньшиков являлся автором более сотни песен и стихов. Долгое время работал на советском и российском телевидении.