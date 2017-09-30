Азербайджанские волейболистки сыграют в матче за третье место Евро-2017 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

2017-09-30 20:46 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Национальная команда Азербайджана в рамках финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин в субботу провела следующую встречу.

Сборная Азербайджана в полуфинале турнира сыграла против сборной Нидерландов. Матч закончился в пользу нидерландских волейболисток со счетом 2:3 (25:20, 19:25, 19:25, 27:25, 12:15).

Таким образом сборная Азербайджана в воскресенье сыграет в матче за третье место. Соперниками азербайджанских волейболисток станет програвшая команда во второй полуфинальной встрече, в которой сыграют сборные Турции и Сербии.

Trend представляет вниманию читателей фотографии игры.

(Фото: Заур Мустафаев)