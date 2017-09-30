В Китае из зоопарка сбежали 78 крокодилов

2017-09-30 20:55 | www.oxu.az | 6

В китайской провинции Сычуань один из местных зоопарков заставил понервничать местных жителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, всё дело в распространённом сообщении, согласно которому во время ремонта террариума в учреждении за пределы зоопарка сбежали 78 крокодилов. Как позднее уточнили руководители учреждения, речь шла о детёнышах крокодилов.

Большая часть рептилий не ушла далеко, 73 маленьких крокодила вернули на место. Однако пять особей не нашли до сих пор. Как предполагают сотрудники зоопарка, рептилиям удалось добраться до местной реки.

Пропавшие рептилии относятся к сиамским крокодилам, находящимся под угрозой вымирания: в Китае они считаются деликатесом. Также они часто становятся жертвами браконьеров из-за своей кожи.