Азербайджанских тяжелоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях

2017-09-30 21:24 | www.oxu.az | 4

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных соревнованиях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, такое решение принял Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), о чем было объявлено на сайте организации.

Помимо азербайджанцев, в турнирах не смогут принимать участия спортсмены из Казахстана, Китая, Белоруссии, России, Армении, Турции, Украины и Молдавии. По результатам перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, сборные этих стран имели три и более положительных результата.

Таким образом, представители указанных стран пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

Дисквалификация вышеперечисленных стран завершится 30 сентября 2018 года.