В матче за "бронзу" приложим все силы для победы - тренер сборной Азербайджана

2017-09-30 21:39 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Матч за бронзовые медали чемпионата Европы станет для нас последним на этом турнире и мы приложим все силы для победы. Об этом Trend заявил второй тренер женской сборной Азербайджана по волейболу Фамиль Агаев после драматичного поединка в полуфинале с командой Голландии 2-3.

"Несмотря на обидное поражение наша цель остается все та же - быть в призерах Евро-2017. Первый сет с голландками мы провели хорошо, второй и третий проиграли, в концовке четвертого неимоверно спаслись, показав всю красоту волейбола и вернули интригу встречи. Однако судейская ошибка в решающей партии при счете 10-9 перечеркнула наши шансы на финал", сказал он.

В свою очередь, его визави Джейми Мориссон отметил, что сборная Азербайджана показала отличный волейбол. "Особенно хочу выделить капитана вашей команды Одину Байрамову, которая смогла пробивать наш блок и летающую над сеткой Полину Рагимову. Желаю вашей сборной удачи в матче за "бронзу" и спасибо за качественный волейбол в полуфинале", подытожил наставник голландцев.