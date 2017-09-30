Саакашвили: Хочу поменять власть в Киеве

2017-09-30 21:40 | www.oxu.az | 8

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве, которая "помешала" ему изменить Одессу, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу", - сказал Саакашвили на митинге в субботу в Одессе.

Сообщается, что речь экс-руководителя Одесской областной администрации была непродолжительной — не более 20 минут. Прежде всего он извинился перед одесситами за то, что не сумел воплотить в действительность обещанные им реформы.

"Сделать это не удалось, потому что постоянно мешали. В первую очередь из Киева, но также и на местах", - сказал Саакашвили.

Он уточнил, что именно поэтому намерен приложить максимум усилий для коренной смены центральных органов власти, а затем вернуться в Одессу и начать менять уже ее.

"Мне нравится все в этом городе, кроме кучки бандитов, которые испоганили здесь все. Мы обязательно их подвинем", - заверил Саакашвили.

Он также призвал сторонников собраться в Киеве 17 октября и потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко и проведения неотложных реформ. В завершение участники митинга исполнили гимн Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе перед приездом Саакашвили его сторонники и противники устроили потасовку, которую вскоре пресекла полиция.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября прорвался через украинско-польскую границу. Возбуждено дело по пяти статьям. Сам он заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство.