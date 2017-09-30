Китай протестировал дистанционный глубоководный аппарат

2017-09-30 21:56 | www.oxu.az | 4

КНР провела испытания первого дистанционно-управляемого глубоководного аппарата собственного производства, способного погрузиться на глубину до шести тысяч метров, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

За период испытаний, которые длились две недели и завершились в субботу, аппарат сделал семь погружений на глубину 5 611 метров, проведя исследования бентических организмов и собрав их образцы.

Аппарат был создан при содействии Китайской академии наук (CAS) и может быть широко использован во время экологических и биологических исследований, а также при разведке морских полезных ископаемых. На его создание ушло 2,5 года, сообщает агентство.