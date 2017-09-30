В Канаде экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

2017-09-30 22:07 | www.trend.az | 5

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку в канадском городе Гус-Бей, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.



Сообщается, что полет совершал самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380. Воздушное судно покинуло парижский аэропорт Шарль-де-Голль в субботу и направлялось в Лос-Анджелес. Над Атлантическим океаном у него отказал двигатель.

Сообщается, что самолет сел в Гус-Бее без происшествий.