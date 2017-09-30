МВД Грузии распространило заявление о столкновениях армян с полицией

2017-09-30 22:14 | www.apa.az | 3

МВД Грузии распространило специальное заявление в связи с столкновениями армян с полицией в селе Кумурдо грузинского региона Самцхе-Джавахети.

Как передает грузинское бюро АПА, в заявлении сказано:

«В селе Кумурдо Ахалкалаксого района группа местных жителей попыталась проникнуть на территории памятника. Реставрируемый храм 10-го века охраняется охранной полицией МВД. Сотрудники охранной полиции не дали им возможности проникнуть на территорию храма, после чего часть местных жителей физически стала им противостоять, а прибывшую на место полицию они забросали камнями. В результате происшествия пострадали полицейские и были повреждены несколько автомобилей, числящихся на балансе МВД. В кратчайшее время на место происшествия прибыл министр ВД Георгий Мгебришвили. Он встретился с местным населением. К этому времени ситуация в селе Кумурдо разряжена.

В связи со случившимся фактом начато расследование», - говорится в заявлении.

Отметим, что группа лиц из числа армянского населения попыталась проникнуть на территорию грузинской церкви с целью установления там креста (хачкара).