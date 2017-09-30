Facebook начал тестировать технологию распознавания лиц

2017-09-30 22:39 | www.oxu.az | 1

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию технологии распознавания лиц, которая позволит пользователям соцсети восстановить доступ к аккаунту в случае его утраты, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы тестируем новую функцию, чтобы пользователи смогли быстро и легко подтвердить, что аккаунт принадлежит им. Эта опция доступна только на тех устройствах, с которых пользователи уже когда-либо заходили в свой аккаунт. Наряду с двухфакторной аутентификацией по СМС, эта функция поможет подтвердить личность", - сообщили изданию в компании.

Если функция распознавания лица окажется надежной и хакероустойчивой, то ее сделают доступной для большего числа пользователей.

В Facebook на протяжении многих лет использовались различные способы разблокировки аккаунта. В отдельных случаях сайт просил опознать фотографии друзей. Также предлагалось заранее создать список доверенных контактов, которые получат код для восстановления аккаунта пользователя.

Технология разблокировки с помощью распознавания лица Face ID была использована Apple в новом iPhone X, однако в компании признали, что смартфон может перепутать владельца, если он младше 13 лет. Сбой функции произошел и во время презентации iPhone.