В Канаде собака выстрелила из пистолета во время погони за преступником

2017-09-30 22:50 | www.oxu.az | 4

В Канаде полицейская собака случайно выстрелила из пистолета, преследуя преступника.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CTV News, инцидент произошёл недалеко от Калгари.

На местный магазин напали двое неизвестных, после чего на место происшествия прибыли полицейские. По следу подозреваемых отправилась полицейская собака. Когда животное забежало в кусты, оттуда послышался выстрел.

«Полицейская собака обнаружила пистолет в зарослях кустарника. Когда она пыталась его достать, пистолет выстрелил», - отметили в полиции, добавив, что ни животное, ни стражи порядка не пострадали.