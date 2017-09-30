В Сингапуре представили самый дорогой в мире чехол для iPhone X – ВИДЕО

2017-09-30 23:17 | www.oxu.az | 2

Сингапурская компания Gray International выпустила коллекцию чехлов для смартфона iPhone X, стоимость которых может быть выше цены на сам гаджет, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аксессуары выполнены из цельного титанового слитка и доступны в пяти цветах — базовый (Titanium), Stealth, Gold, Rose Gold и Aurora. Как отмечают создатели, специальные оттенки получаются при обработке изделий пламенем.

Самый дешевый вариант обойдется покупателю в $645, модели Gold и Rose Gold стоят примерно как сам iPhone X — $1145. Сам гаджет можно приобрести за $1,2 тысячи, а самый дорогой чехол для него будет стоить примерно $1,3 тысячи.

Компания Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.