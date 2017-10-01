В Турине в столкновениях полиции с протестующими пострадали 11 человек

2017-10-01 00:46 | www.trend.az | 4

Второй день министерской встречи "Большой семерки" в Турине предсказуемо прошел под знаком противостояния между силами правопорядка и протестующими, передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Столкновения, начавшиеся еще в четверг, продолжились в последний день работы встречи министров труда стран G7.

Активисты вновь пытались прорваться к месту проведения саммита - полицейские и карабинеры, как и в пятницу, вооружились щитами и дубинками и выстроились в оцепление на улицах на границах зоны безопасности вокруг отеля, принявшего встречу.