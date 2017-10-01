В Ираке погиб снайпер, уничтоживший более трехсот боевиков ИГ

2017-10-01 01:41 | www.apa.az | 5

Шиитское ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" в субботу объявило о гибели своего главного снайпера Абу Тахсина ас-Салихи, известного по прозвищу Охотник за Игиловцами.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным организации, Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу во время боя за один из последних оплотов ИГ в Ираке, населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ ему удалось уничтожить, отвечает — 321.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака аятоллы Али ас-Систани.

Сообщается, что Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.