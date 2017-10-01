Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию

2017-10-01 02:12 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций в целях ужесточения борьбы с торговлей людьми в мире, затронувшее целый ряд стран, включая Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию и многие другие, передает ТАСС.

Одновременно американский лидер разрешил правительству США в целом ряде таких случаев по гуманитарным и иным соображениям не применять данные ограничительные меры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

Она распространила текст соответствующего меморандума, который был направлен от имени Трампа госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Судя по содержанию этого документа, новые рестрикции России не грозят.

В соответствии с одним из пунктов меморандума, представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития дано указание голосовать в 2018-м финансовом году против проектов, "которые идут на пользу правительствам Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и России", за исключением тех случаев, когда дело касается "гуманитарного содействия" и иных тому подобных целей. Однако аналогичные решения уже были приняты администрацией США ранее.

Кроме того, Трамп, к примеру, приказал прекратить финансирование американских государственных программ образовательных и культурных обменов с Россией, КНДР, Сирией и Эритреей. Тем не менее другим своим решением он фактически отменил данное постановление, разрешив продолжение таких программ с Россией, Сирией и Эритреей на основании того, что это отвечает "национальным интересам Соединенных Штатов".