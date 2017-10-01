Сегодня в Азербайджане день Ашура

2017-10-01 02:26 | www.apa.az | 5

Сегодня в Азербайджане день Ашура.

Как сообщает АПА, согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) 10-й день месяца Магеррам – день Ашура приходится на 1 октября.

Отмечается что, мероприятия в связи с Ашура должны проводиться в мечетях, очагах поклонения, а также в специально отведенных для этого местах. В священных местах следует соблюдать дисциплину и порядок, нельзя допускать актов самобичевания и действий, которые не одобряются исламом.

В последние годы в связи с трауром по инициативе УМК в память о шехидах в Кербела проводятся акции сдачи крови, что одобряется нашим народом. Это наиболее приемлемый пример поминания, который будет проводиться и в будущем.

Отметим, месяц Магеррам начался 22 сентября.