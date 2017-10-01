В Калифорнии мужчина выпал из вертолета в океан и погиб

2017-10-01 04:49 | www.trend.az | 4

У побережья американского города Малибу в штате Калифорния в субботу погиб мужчина после того, как выпал или выпрыгнул из вертолета в океан, передает РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times.

По данным газеты, сотрудники местной пожарной службы обнаружили тело мужчины в миле (около 1,6 километра) от берега.

Пока не установлено, выпал ли мужчина из вертолета или выпрыгнул из него. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств произошедшего.