Полиция опечатала 1,3 тысячи избирательных участков в Каталонии

2017-10-01 05:55 | www.apa.az | 8

Полиция Испании закрыла более половины из каталонских школ, которые должны были служить избирательными участками на референдуме о независимости региона. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на правительство страны.

Всего правоохранителям удалось закрыть 1 300 каталонских школ из 2 315. Еще 163 школы, в которых должно состояться голосование, заняты сторонниками референдума, сообщил источник в правительстве страны.

Каталонские власти 1 октября планируют организовать референдум о независимости региона, который Мадрид считает незаконным. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против.