К северо-востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 4,9

2017-10-01 06:17 | www.trend.az | 7

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в воскресенье на северо-востоке основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр подземных толчков находился в северной части соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 10 км. Практически сразу за ним последовало еще одно землетрясение меньшей магнитуды - 3,7.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также о внештатных ситуациях на расположенных в регионе атомных объектах, включая АЭС "Фукусима-1", не поступало. Подземные толчки ощутили жители девяти соседних с Ибараки префектур.