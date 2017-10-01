Otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

2017-10-01 06:34 | www.trend.az | 1

Kaza, Gölcük Değirmendere Dörtyol mevkiinde meydan geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 NC 121 plakalı otomobil, Gölcük'ten Değirmendere istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan bariyer savrularak ters şeride geçti. Bu esnada Gölcük'ten İzmit istikametine seyir halinde olan Mesut Karayiğit idaresindeki 34 VE 1511 yola savrulan bariyere ok gibi saplandı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: Hürriyet