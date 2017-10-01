Определились финалисты проходящего в Баку ЧЕ по женскому волейболу

2017-10-01 07:49 | www.apa.az | 6

В Баку прошли полуфинальные встречи ЧЕ среди женских сборных команд по волейболу. Как сообщает Apasport.az, первая встреча между сборными Азербайджана и Голландии завершилась победой гостей.

Соперницей Голландии в финале стала Сербия, победившая в полуфинале Турции.

Отметим, что призеры ЧЕ будут выявлены сегодня.

Сборная Азербайджана в борьбе за бронзу встретится с командой Турции.

Голландия-Азербайджан - 3:2 (20:25; 25:19, 25:19, 25:27, 15:12)

Сербия-Турция - 3:0 (25:17, 25:12, 25:21)