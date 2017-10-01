Глава МИД Италии заявил, что северокорейский посол должен покинуть страну

2017-10-01 08:14 | www.trend.az | 5

Посол КНДР в Риме должен будет покинуть Италию, заявил итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано, передает РИА Новости.

"Мы приняли серьезное решение - прервать процедуру аккредитации посла КНДР. Он должен будет покинуть Италию", - сказал он в интервью газете La Repubblica.

Глава МИД Италии также назвал "ободряющими" недавние заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США исследуют возможности для ведения переговоров с Пхеньяном. По словам Альфано, это "больше, чем стандартная оговорка".

Италия традиционно осуждает испытания Пхеньяна и выступает за прекращение его ракетной и ядерной программ. В пятницу в МИД Италии прошла встреча неформальной "контактной группы" по северокорейскому кризису, в состав которой вошли представители стран "Большой семерки", Евросоюза, Южной Кореи и Австралии.